ROMA (ITALPRESS) – “Questa mattina, a seguito di un veloce contatto nella giornata di ieri, ho avuto un importante confronto, in videoconferenza, con il collega giapponese Shinjiro Koizumi, a cui mi lega un solido rapporto di fiducia, reciproca. Ci siamo scambiati informazioni, assistiti dai nostri staff, su delicata situazione in Medio Oriente, condividendo la volontà di favorire una de-escalation, anche in merito a situazione nello stretto di Hormuz, e rafforzando il coordinamento non solo tra i nostri Paesi ma anche con partner e alleati. É stata anche l’occasione per fare un veloce punto sul programma GCAP, il velivolo da combattimento di sesta generazione, fondamentale per garantire capacità operative innovative e assicurare un vantaggio competitivo e tecnologico nel panorama aerospaziale”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

– foto profilo X Ministero della Difesa –

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