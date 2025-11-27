Crosetto “Reintroduzione della leva? Riflessione in Parlamento”

ROMA (ITALPRESS) – In Francia e Germania “si parla di reintrodurre la leva su base volontaria, penso che anche l’Italia debba riflettere su un nuovo modello di difesa che sia proporzionato ai tempi difficili che stiamo vivendo. Questa è una delle cose che vanno fatte in Parlamento al di là della maggioranza di governo, perché le scelte di modello di difesa del futuro riguardano uno Stato e non solo una maggioranza”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Tg1. “E’ giusto che noi diamo un giudizio sui tempi che viviamo e adeguiamo la nostra difesa a quello che pensiamo sia il futuro”, ribadisce.

“Io penso di proporre, prima in Consiglio ai ministri e poi in Parlamento – ha spiegato il ministro, oggi in visita a Parigi, al Tg3 – una bozza di disegno di legge da discutere, su cui vorrei intervenissero i partiti, che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).