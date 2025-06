Crosetto “Oggi è importante ricreare una cultura della difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi lo scontro non è tra Occidente e Russia, ma tra Stati Uniti e Cina che si sfidano sulla capacità di sviluppare nuove tecnologie: dall’intelligenza artificiale ai supercomputer, dai computer quantistici al cyber, fino alla sfida tecnologica per lo spazio e i fondali marini”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto al convegno della Fondazione Luigi Einaudi promosso per presentare il paper Difesa. “Da decenni l’Occidente subisce, senza combatterla, una guerra di disinformazione e cyber-attacchi senza accorgersene e senza reagire”, ha aggiunto. Oggi “è importante ricreare una cultura della difesa da tutti i punti di vista, non solo quello difensivo classico e di protezione dei nostri interessi, ma anche come costruzione di un presupposto tecnologico per una seconda rivoluzione industriale per il nostro comparto”.

Sulla possibilità di sfruttare i fondi europei per la Difesa, “Safe andrebbe utilizzato”, ha sottolineato. “Ho chiesto al capo di Stato maggiore della Difesa di farmi un quadro reale delle minacce e dello stato attuale della nostra difesa, quando l’avrò, chiamerò tutti i leader politici del Paese e li informerò, in modo che non possano dire ‘non sapevo’. Dal giorno dopo, quando ciascuno di loro parlerà, lo farà sapendo le stesse cose che so io”, ha concluso Crosetto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).