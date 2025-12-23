Crosetto “Non siamo pronti ad avere una guerra in casa”

NOVO SELO (BULGARIA) (ITALPRESS) - "Non siamo pronti ad affrontare la follia di nessuno. Non siamo pronti ad avere una guerra in casa, non lo siamo per mentalità e non lo siamo perché abbiamo disinvestito in difesa negli ultimi 40 anni". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo alle domande in merito dei giornalisti in un punto stampa presso la base di Novo Selo, in Bulgaria. Riguardo alla cosiddetta "strategia dell'istrice", Crosetto ha osservato che l'Europa, "essendo impreparata, può adottare solo quella strategia". "Per strategia dell'istrice intendo un animale piccolo che fa paura a quelli grandi perché chiunque si avvicina si fa male", ha detto il ministro, ovvero "dissuadere chiunque vuole farci male perché se ci tocca si fa male a sua volta". lcr/sat/mca2