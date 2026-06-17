Crosetto “Nessun impegno preso con Hegseth”

ROMA (ITALPRESS) – “Non ho preso nessun impegno” con il segretario alla Guerra degli Usa, Pete Hegseth. “Il ministro della Difesa non prende impegni, non li prende il governo, ma semmai Parlamento e sul Purl la risposta è sempre la stessa: ho detto di no fin dall’inizio e continua ad essere no”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del Question Time alla Camera.

“La scelta di aderire o no a Safe non è del ministro della Difesa, ma è una decisione che tiene conto di altri fattori” che riguardano “il Mef e dal governo nella sua interezza. Oggi non è stato attivato alcun meccanismo Safe, ho ribadito che Safe non è uno strumento sostitutivo” per le forme di bilancio “perché altrimenti perderebbe totalmente la sua utilità. E’ concepito come aggiuntivo per raggiungere prima gli obiettivi di difesa. Non sappiamo ancora se l’Italia accederà o meno, ma se aderisse la legge consentirebbe di anticipare questi investimenti che invece dovrebbero essere posticipati. La difesa è pronta e ha ben chiaro cosa è necessario costruire”, aggiunge Crosetto.

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