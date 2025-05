Crosetto “Necessaria unione con le Nazioni alleate”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ importante costruire ponti e sapere che nella difesa nessuna Nazione europea può farcela da sola a costruire una sicurezza e una deterrenza che sia necessaria per affrontare i tempi in cui viviamo. La nuova linea che gli Stati Uniti stanno portando avanti, ci obbliga a pensare in primis alla nostra sicurezza, alla nostra difesa. Sappiamo che non possiamo farlo da soli, dobbiamo farlo con le Nazioni alleate. Questo gruppo è un primo passo, ma deve allargarsi ai 27 dell’Europa e poi penso ai Paesi europei che fanno parte della Nato per costruire il pilastro europeo della Nato, per costruire l’assicurazione della pace in questo continente e soprattutto della sicurezza dei nostri figli”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, arrivando al vertice del Gruppo a 5.

