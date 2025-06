Crosetto “Le Forze armate e di Polizia elemento fondamentale per costruire la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Le Forze armate e di polizia sono un elemento fondamentale di costruzione della pace quando hanno un’anima” e non solo competenze militari. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione del ventennale di Fondazione del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU). Il ministro definisce il CoESPU “centro di eccellenza internazionale” costruito in Italia e con una particolarità molto legata all’Arma “che ha fatto di questo centro qualcosa di unico, dotato di una serie di competenze che nascono per ragioni storiche: nessuna forza armata al mondo ha la caratteristica del saper dialogare con chiunque, con popoli e Paesi. Il CoESPU nasce per raccogliere esperienze e farle diventare esperienze comuni, 15mila persone sono passate qui è hanno portato con loro qualcosa del nostro sapere”.

“Se noi formiamo le polizie del mondo anche con il contenuto umano – osserva – noi mettiamo una goccia di pace in un contenitore dove ci sembra ci sia solo violenza. Il CoESPU è una fiammella che in un mondo che sembra molto buio accende la luce. È una scommessa vinta e nella quale ci impegneremo ancora di più nei prossimi anni”.

