Crosetto “La provocazione russa ha prolungato la presenza dell’Italia in Estonia e rafforzato la Difesa europea”

TALLINN (ESTONIA) (ITALPRESS) – “L’effetto di questa provocazione russa è stato, da parte dell’Italia, il prolungamento della presenza in Estonia della batteria Samp T e il prolungamento dell’assetto KIV. Se volevano ottenere un risultato, l’hanno ottenuto: hanno rafforzato di ancora di più l’Estonia nei prossimi mesi e nei prossimi anni”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, da Tallinn, in Estonia. Crosetto ha ricordato che nel Paese baltico sono presenti oltre 400 militari italiani. Il ministro si trova oggi in visita ufficiale in Estonia, alla base di Amari, per fare visita ai contingenti italiani e per una serie di incontri istituzionali.

