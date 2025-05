Crosetto “Iron Dome in Europa? La priorità è difendersi dagli attacchi missilistici”

ROMA (ITALPRESS) – Intervistato dal Foglio, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, non chiude ala possibilità che l’Europa si doti di uno strumento difensivo, simile all‘Iron Dome di Israele, per proteggersi da possibili attacchi missilistici. Pochi giorni fa, i giornali inglesi hanno anticipato che la Gran Bretagna si sta preparando segretamente a un attacco militare diretto da parte della Russia, nel timore che non sia pronta per una eventuale guerra.

Per questo, da parte del governo, è stato chiesto ai funzionari responsabili della Difesa di aggiornare i piani di emergenza vecchi di vent’anni anni che avrebbero messo il paese in condizioni di guerra dopo le minacce di attacco da parte del Cremlino. Nel nuovo piano, saranno inclusi scenari in cui la Gran Bretagna verrà colpita da missili convenzionali, testate nucleari o operazioni informatiche, che rappresentavano una minaccia limitata quando è stato effettuato l’ultimo aggiornamento significativo del piano, ovvero prima del 2005. Ed è per questo che i funzionari della Difesa del Regno Unito hanno anche chiesto al governo inglese di sviluppare una propria versione dell’Iron Dome di Israele per proteggerlo dagli attacchi missilistici.

Interpellato dal Foglio, il ministro della Difesa Guido Crosetto non si nasconde. E a domanda diretta, se uno strumento modello Iron Dome sia o no da considerare un’opportunità da valutare con serietà per il nostro futuro, il ministro Crosetto risponde così: “La difesa da possibili attacchi via missilistica è una priorità per chiunque si debba occupare della sicurezza e della difesa di una nazione”.

