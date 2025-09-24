ROMA (ITALPRESS) – “Costruttivo e cordiale incontro con il collega lèttone Andris Spruds. Occasione di approfondimento su difficile situazione internazionale. Con piacere, ho ricevuto l’apprezzamento per contributo italiano per sicurezza fianco est Alleanza e, nello specifico, per il lavoro del nostro contingente in Lettonia”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un post su X sulla sua visita ufficiale in Lettonia.

Nel corso dell’incontro è stata “ribadita la volontà di rafforzare la collaborazione tra le nostre Difese, ricercando nuove sinergie sia in ambito militare che industriale” ed è stata “condivisa la soddisfazione per l’ottima collaborazione tra nostri contingenti, che operano fianco a fianco in Kosovo e in Libano: un esempio concreto di come Italia e Lettonia condividano responsabilità e impegni per la stabilità internazionale a 360 gradi”.

