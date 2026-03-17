Crosetto incontra l’omologa del Lussemburgo Backes “Coesione in ambito Nato e Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ho incontrato la mia collega lussemburghese Yuriko Backes. Ribadita la solidità del rapporto bilaterale e la centralità della coesione in ambito NATO ed europeo, con un focus strategico sul rafforzamento della difesa europea e sulle prospettive di cooperazione industriali nel settore. Nel riaffermare il pieno e convinto sostegno all’Ucraina, abbiamo condiviso una visione comune sulle sfide che interessano il fianco Est, il Medio Oriente e il quadrante Sud dell’Alleanza. Abbiamo inoltre espresso l’auspicio di poter contribuire, attraverso un’azione diplomatica condivisa, al raggiungimento di soluzioni stabili nei diversi teatri di crisi”. Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.

– foto screenshot video profilo X Ministero della Difesa –

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