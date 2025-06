Crosetto incontra il ministro della difesa francese Lecornu “Abbiamo analizzato le aree di crisi”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Oggi, a margine del Salone Aeronautico di Le Bourget, ho incontrato l’amico e collega francese Sebastien Lecornu. È stata un’occasione per approfondire le principali problematiche internazionali ed alcuni temi di interesse comune, tra cui cooperazione bilaterale settore difesa. Abbiamo analizzato le aree di crisi, con vari focus su Medioriente, Balcani, Mar Rosso e Ucraina, scambiando preziose informazioni e punti di vista”. Lo ha scritto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su X in occasione della 55ma edizione del Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace – Paris Air Show.

“Tra Italia e Francia esiste una forte condivisa volontà di compiere ogni sforzo per evitare un’escalation dei drammatici conflitti in corso. Abbiamo ribadito la necessità di avere una strategia comune nell’ambito della Difesa, Nato ed Europea, e nel settore dell’industria della difesa. La coesione dell’Occidente, sia in ambito Ue che Nato, è valore fondamentale da preservare. I nostri Paesi si confermano tra i leader nel settore aerospaziale, esempio di eccellenza e collaborazione europea. In un contesto globale sempre più competitivo sono necessarie tutte le sinergie possibili per garantire autonomia strategica, sicurezza e progresso all’#Europa in settori vitali come lo spazio e l’aeronautica. In questo ambito, nostra industria è pilastro per sviluppo economico e difesa e va sostenuta con determinazione”, ha concluso il ministro.

