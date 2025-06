Crosetto “Il ruolo delle Forze Armate si conferma essenziale”

ROMA (ITALPRESS) – “Generale Portolano, il Presidente della Repubblica ha espresso il suo apprezzamento per l’immagine offerta dai reparti impegnati nella Parata Militare in occasione del 79° Anniversario della proclamazione della Repubblica. Nell’unirmi all’autorevole elogio del Capo dello Stato, desidero a mia volta esprimere il più sentito compiacimento per l’eccellente contributo offerto dalle Forze Armate alla perfetta riuscita delle celebrazioni del 2 giugno, giornata che racchiude i valori fondanti della nostra Repubblica”.

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nel messaggio di compiacimento che ha inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, a seguito del messaggio di apprezzamento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Con spirito di dedizione e impeccabile professionalità, anche oggi le donne e gli uomini della Difesa hanno dimostrato quanto sia solido il legame con la cittadinanza e quanto sia imprescindibile il ruolo delle Istituzioni militari nella tutela della sicurezza, come sottolinea il tema scelto per le celebrazioni: A difesa della Repubblica, al servizio del Paese – sottolinea Crosetto -. Il popolo italiano ha manifestato, con affetto e riconoscenza, la propria stima verso il personale della Difesa, segno tangibile dell’apprezzamento per il lavoro svolto, in Patria e all’estero, per la stabilizzazione delle aree di crisi e la difesa degli interessi nazionali. Un impegno del quale avvertiamo, più che mai, l’importanza per concorrere al perseguimento delle condizioni di sicurezza collettiva e allo sviluppo dei diritti umani, necessari a garantire una vita dignitosa e una pacifica convivenza tra i popoli”.

“In un quadro internazionale segnato da crescente instabilità, il ruolo delle Forze Armate si conferma essenziale. Per questo motivo, desidero unirmi alle espressioni di gratitudine già manifestate dal Presidente della Repubblica e chiederLe di estendere il mio personale ringraziamento agli Ufficiali, ai Sottufficiali, ai Graduati, al personale di truppa e al personale civile della Difesa per il successo della cerimonia del 2 giugno. La loro competenza e il loro senso del dovere rappresentano un patrimonio inestimabile per la nostra Nazione. Sono certo che le donne e gli uomini della Difesa continueranno a servire l’Italia con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione”, conclude il ministro della Difesa.

– Foto IPA Agency –

