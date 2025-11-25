ROMA (ITALPRESS) – “Importante colloquio in videoconferenza con i colleghi del Giappone Shinjiro Koizumi e del Regno Unito John Healey. Focus su Global Combat Air Programme (GCAP), programma aerospaziale, internazionale di 6^ generazione, fondamentale per generare capacità innovative, anche non tradizionalmente legate alle Difesa, e restituire progetti a duplice uso, oltre a vantaggi competitivi e tecnologici, essenziali per contrastare minacce e sfide presenti e future. L’incontro in videoconferenza è stata occasione per riaffermare il forte e comune impegno nella realizzazione del progetto, anche sulla base delle attività dei due rami operativi del programma, recentemente attivati: l’International Government Organization (GIGO) e la joint venture Edgewing, che raggruppa i leader internazionali del settore dell’aerospazio Bae Systems, Leonardo e Japan Aircraft Industrial Enhancement. É stata ribadita la necessità di garantire massimo sforzo in vista delle firma del primo imminente contratto internazionale, contratto che avvierà le attività concrete per dotare il programma del suo primo velivolo, entro il 2035″. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

