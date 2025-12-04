Crosetto “Da inizio dell’anno in Italia oltre 1500 attacchi cyber”

ROMA (ITALPRESS) – “Tutti i giorni noi subiamo decine di attacchi, oltre 1500 dall’inizio dell’anno a oggi. In Italia di questi oltre 1500 350 sono gravi, che potrebbero colpire un aeroporto, una ferrovia, oppure l’Inps, una banca. Per cui c’è una guerra ibrida in corso, non ne parliamo, la combattiamo. Se non si vedono effetti vuol dire che da questo punto di vista la stiamo vincendo. Non bisogna eccedere nella preoccupazione, bisogna controllarla”. Così a “Cinque Minuti”, su Rai1, il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“La guerra cibernetica è una guerra complessa, si combatte tutti i giorni e si insegue tutti i giorni, Cavo Dragone non ha detto nulla di strano. La sua frase è stata rilanciata in questa guerra ibrida come la volontà dell’Occidente di attaccare la Russia. E’ stato analizzato come è stata rilanciata, l’attività principale per rilanciare questa frase è arrivata dalla Russia. Funziona così la nuova guerra, non soltanto con le armi”, ha aggiunto.

