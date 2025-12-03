Crosetto “Contro la guerra ibrida sono fondamentali le donne e gli uomini della Difesa”

TORINO (ITALPRESS) – “Viviamo in uno scenario globale complesso, in rapido mutamento. Il conflitto russo-ucraino alle porte dell’Europa; nel Medio Oriente allargato permangono focolai di instabilità che coinvolgono rotte energetiche, traffici commerciali e sicurezza marittima; si intensifica la competizione tra grandi potenze, non sempre coincidente con i valori e con i principi delle democrazie; i domini cibernetico, spaziale e la dimensione subacquea diventano nuovi campi di confronto strategico. Da oltre tre anni assistiamo inoltre a una guerra che non si combatte solo con le ‘armi tradizionali’: una guerra ibrida che sfrutta disinformazione, attacchi informatici e manipolazione dell’opinione pubblica. In un contesto così dinamico, ciò che fa davvero la differenza sono le donne e gli uomini della Difesa, la loro preparazione, la loro capacità di interpretare i cambiamenti”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo messaggio in occasione del 2° Forum Nazionale della Difesa sulla Formazione Interforze, organizzato oggi a Torino.

“Il Forum di oggi risponde esattamente a questa esigenza – aggiunge Crosetto – La presenza del mondo universitario, dei professori che collaborano con il Casd, con gli Istituti di formazione militare e con le Accademie conferma che la Difesa sta costruendo un ecosistema in cui conoscenza accademica, cultura militare, innovazione e tecnologia dialogano e si integrano. È proprio questa integrazione che rende più forte l’intero strumento militare”.

-Foto