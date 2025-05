ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo tutti la stessa idea del pericolo che corriamo e della necessità di costruire, in modo concreto, l’Europa della difesa. Noi, di fronte al più grande pericolo, stiamo dando una risposta reale e concreta, uniti per un bene concreto che è quello della difesa della libertà”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in conferenza stampa al termine della riunione E5 dei ministri della Difesa.

“Il fatto che siamo qui insieme è perchè siamo consapevoli che ognuna delle nostre nazioni è troppo piccola per le sfode che abbiano avanti, non abbiamo investito abbastanza in difesa e dobbiamo recuperare il gap. Stiamo superando gli egoismi, ogni mese cerchiamo di trovare punti comuni. Ogni giorno elaboriamo scenari diversi per trovare risposte diverse, un percorso importantissimo che ci sta portando ad una difesa comune”, ha aggiunto. Quanto all’Ucraina, ha concluso Crosetto, “continueremo il lavoro a sostegno all’Ucraina, evitando duplicazioni e massimizzando l’impatto degli aiuti”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

