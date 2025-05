ROMA (ITALPRESS) – “Siamo cinque ministri di cinque Paesi diversi, con storie, culture e visioni politiche differenti. Ma oggi ci unisce una consapevolezza comune: condividiamo la stessa percezione delle minacce, la stessa visione strategica e la stessa determinazione a costruire un’Europa della Difesa. Non per essere migliori di altri, ma per essere più credibili, anche agli occhi degli Stati Uniti, che ci guarderanno con maggiore rispetto quando dimostreremo di saperci assumere responsabilità concrete”. Con queste parole il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sintetizzato lo spirito della quarta riunione del formato “E5”, tenutasi oggi a Roma con la partecipazione dei ministri della Difesa di Francia (Sébastien Lecornu), Germania (Boris Pistorius), Polonia (Wladyslaw Kosiniak-Kamysz), Regno Unito (John Healey) e dei rappresentanti dell’Unione Europea e della NATO. Nel corso della conferenza stampa, Crosetto ha ribadito come sia “fondamentale concepire la Difesa europea come un progetto che superi i confini dell’Unione, abbracciando l’intero continente. La priorità condivisa è investire in tecnologie avanzate, contrastare con determinazione la disinformazione e dotarsi di strumenti comuni per affrontare sfide ibride sempre più sofisticate”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il ministro ha infine sottolineato che “il lavoro dei ministri continuerà nei prossimi giorni con il coinvolgimento degli staff tecnici, chiamati a trasformare le idee emerse oggi in azioni operative e proposte concrete”.

Il formato E5, nato come piattaforma informale di dialogo strategico tra i cinque principali Paesi europei, si conferma un foro di crescente rilevanza per rafforzare la cooperazione politica e militare nel continente. Tra le priorità emerse: il sostegno continuo all’Ucraina, il rafforzamento delle capacità industriali e operative dell’Europa, e l’obiettivo condiviso di una maggiore autonomia strategica europea, in piena sinergia con la NATO e l’Unione Europea. Il vertice di Roma segue le precedenti tappe di Berlino (novembre 2024), Varsavia (gennaio 2025) e Parigi (marzo 2025), a conferma della volontà politica dei cinque Paesi di consolidare un percorso comune verso una Difesa europea più coesa, efficace e credibile.

foto profilo X ministro Guido Crosetto

