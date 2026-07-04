Cronosquadre alla Visma, Vingegaard prima maglia gialla del Tour

IPA86313407 - BARCELONA, SPAIN - JULY 02 : Vingegaard Jonas (DEN) of Team Visma | Lease a Bike on the podium pictured during the teams presentation prior to the 113rd edition of Tour de France an UCI World Tour 2.UWT Team Time Trial stage for Men Elite of 19 km with start in Barcelona and finish in Barcelona on July 2, 2026 in Barcelona, Spain, 02/07/2026 (

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Team Visma di Jonas Vingegaard si aggiudica la cronosquadre di Barcellona, prima tappa del Tour de France 2026. Il campione danese è il più veloce a completare i 19,6 chilometri di percorso sulle strade della metropoli catalana con arrivo sul Montjuic, chiudendo la sua prova in 21’47” davanti al Netcompany Ineos Cycling Team del fresco campione d’Italia Filippo Ganna, il secondo più veloce di giornata a soli 8″ dal vincitore dell’ultimo Giro. Soltanto in terza posizione l’Uae Team Emirates Xrg del fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar (+0″12), principale favorito per questa 113esima edizione della Grande Boucle. Domani la seconda tappa, sempre in Spagna, la Tarragona-Barcellona di 168,5 chilometri.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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