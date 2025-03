Crollo della palazzina a Roma, il generale Luongo incontra i Carabinieri intervenuti

ROMA (ITALPRESS) – Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, nel corso di una visita presso la sede di piazza del Popolo della Legione Carabinieri Lazio, questa mattina, ha voluto incontrare i Carabinieri che domenica mattina sono stati tra i primi a intervenire a seguito del crollo seguito all’esplosione in via Vitellia 43 a Roma.

I militari, della Centrale Operativa del Gruppo di Roma che hanno ricevuto le prime richieste di soccorso, quelli del Nucleo Radiomobile che hanno fatto il primo intervento, quelli della Compagnia di Roma Trastevere e della Compagnia di Roma San Pietro che hanno fornito un grande supporto ai Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche di persone rimaste sotto le macerie, mettendo in salvo un turista scozzese ospite di un B&B.

Il Comandante Generale si è complimentato con tutti loro per lo spirito di abnegazione, la spiccata professionalità e grande umanità con cui si sono prodigati per salvare vite in pericolo, per impedire il verificarsi di ulteriori danni alle persone e alle cose e dando esempio di eccezionale spirito di solidarietà umana nei confronti dei residenti delle abitazioni limitrofe che precauzionalmente sono state invitate a lasciare le loro dimore.

“Grazie per quello che avete fatto e per aver dimostrato che i Carabinieri sono un reale punto di riferimento per le comunità”, ha concluso il Comandante Generale rivolgendosi ai Carabinieri protagonisti dell’intervento di domenica mattina. Il cittadino britannico è tuttora ricoverato presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma in gravi condizioni. Sulla vicenda ci sono ancora indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).