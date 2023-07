Crollo a Torre del Greco, prosegue l’ispezione tra le macerie

Prosegue l’ispezione delle squadre dei Vigili del Fuoco tra le macerie del fabbricato crollato a Torre del Greco. Esclusa la presenza di passanti coinvolti e non ci sono segnalazioni in relazione ad altri dispersi. È in corso l’operazione per la messa in sicurezza degli edifici attigui a quello crollato. pc/gtr