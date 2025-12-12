Crolli a causa del maltempo, sette morti a Gaza

MILANO (ITALPRESS) – Sette persone sono morte a Gaza a causa del crollo di una casa e di un muro nella Striscia di Gaza. Cinque persone sono morte e altre sono rimaste ferite nel crollo di una casa a Beit Lahiya, nella Striscia di Gaza settentrionale, riporta l’emittente del Qatar Al-Jazeera, citando una fonte dei servizi di emergenza.

Altre due persone sono morte in seguito al crollo di un muro su una tenda che ospitava sfollati a ovest di Gaza City. Le autorità di Hamas avevano avvertito che le forti piogge degli ultimi giorni avrebbero potuto causare il crollo di edifici danneggiati durante l’operazione militare di Israele.

(ITALPRESS).