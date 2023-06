TORINO (ITALPRESS) – E’ crollato il soffitto della vecchia stazione di Porta Susa in centro a Torino. L’edificio è in disuso da anni e in attesa di riconversione da parte della Wastint Hospitality, che dovrebbe farne un hotel. La societa milanese ha avviato il cantiere, iniziando le demolizioni e poi avrebbe dovuto mettere in sicurezza l’edificio in attesa degli ulteriori lavoro. Non è successo, infatti subito dopo il crollo due persone, di probabile origine maghrebina sono fuggite. I vigili del fuoco spiegano che le unità cinofile non hanno rilevato la presenza di altre persone sotto le macerie, ma ora bisognera rimuovere tutti i materiali per avere la sicurezza assoluta, e serviranno 12 ore. Altre persone senza fissa dimora potrebbero trovarsi all’interno, ma per ora viene escluso. Anche il sindaco Stefano Lo Russo è giunto per un sopralluogo, la srazione XVIII dicembre della metropolitana è chiusa, regolare il traffico ferroviario.

Foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).