MOSCA (ITALPRESS) – Due ponti sono crollati la scorsa notte in due incidenti separati nelle regioni russe al confine con l’Ucraina, uccidendo almeno sette persone e ferendone decine, come riportano i media internazionali.

A Bryansk, è crollato un ponte stradale, trascinando diversi camion pesanti su un treno passeggeri in movimento, ha affermato il governatore regionale. I servizi di emergenza hanno dichiarato che almeno sette persone sono state uccise. Almeno 47 persone sono state trasportate in ospedale. Gli investigatori russi stanno indagando sulle esplosioni sui ponti come “atti di terrorismo”.

Nella regione di Kursk un ponte e’ crollato mentre una locomotiva merci lo stava attraversando, poco ore dopo che l’incidente che ha ucciso almeno sette persone nella vicina regione di Bryansk.

