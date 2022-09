PALERMO (ITALPRESS) – Un albero è crollato la notte scorsa davanti al Teatro Massimo di Palermo. Non ci sono feriti. Danneggiati alcuni monopattini. I rami hanno colpito anche uno dei due chioschi Liberty realizzati dall’architetto Ernesto Basile ed è in corso una verifica dei danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti gli operai del settore verde e giardini del Comune per rimuovere l’albero e mettere la zona in sicurezza.

foto xd7 Italpress

(ITALPRESS).

