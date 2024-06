Croazia-Italia, Lollobrigida e Cirio cantano inno Mameli a New York

NEW YORK (ITALPRESS) - Il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il governatore del Piemonte Alberto Cirio cantano l'inno di Mameli, al Fancy Food di New York, prima della delicata sfida fra Italia e Croazia, in campo a Lipsia per la terza e ultima giornata della fase a gironi di Euro2024. xo9/mgg (video di Stefano Vaccara)