Cristoforetti “Europa aumenti livello di ambizione nello spazio”

ROMA (ITALPRESS) - “Un grande onore ricevere questo Dottorato. È un’opportunità per parlare ai giovani dell’importanza che l’Europa aumenti il proprio livello di ambizione nell’esplorazione spaziale. Questo è importante per il futuro del nostro paese e dell’Europa”. Lo ha detto, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell'Università La Sapienza di Roma, l’astronauta Samantha Cristoforetti, alla quale è stato conferito il Dottorato honoris causa in Ingegneria aeronautica spaziale. xl5/pc/gtr