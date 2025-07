Cristino “Non immaginavo un debutto così bello”

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) - "Onestamente non mi ritengo una outsider, sono consapevole di aver avuto una grande stagione. Non immaginavo però che il mio debutto potesse essere così bello ed emozionante, penso di essermelo meritato per tutto il lavoro fatto quest'anno e per le cose che sono riuscita a cambiare. E quindi sono molto contenta". Parla così Anna Cristino dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella prova di fioretto individuale ai Mondiali di Tbilisi. "Il lavoro da fare è ancora tanto, so di poter migliorare ancora molto e lavorerò con la consapevolezza di poter fare ancora di più", ha aggiunto la 23enne torinese dei Carabinieri. mc/mca2