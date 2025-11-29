Crisi sanitarie, Aurigemma “Regioni siano al centro delle strategie europee”

ROMA (ITALPRESS) – “Come relatore sul parere riguardante la strategia proposta dalla Commissione europea sulle contromisure mediche, ritengo molto utile il confronto odierno a Bruxelles, presso il Comitato europeo delle Regioni, con gli stakeholder. Il tema è molto delicato: non dobbiamo farci trovare impreparati di fronte a eventuali crisi sanitarie in futuro. I pilastri su cui puntare sono sicuramente: ricerca, produzione e capacità di risposta. E poi, è fondamentale mettere le Regioni e i territori al centro delle strategie europee”. Così il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, e Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che aggiunge: “Durante il confronto con gli stakeholder, si è riflettuto anche sull’importanza del rafforzamento della sanità e della rete territoriale. Dobbiamo lavorare per uscire dalla logico ospedalocentrica cercando quindi di implementare l’assistenza sul territorio. Per raggiungere questi obiettivi, è importante una giusta sinergia tra tutti gli attori protagonisti (aziende sanitarie, medici, professioni sanitarie, farmacie, associazioni, volontari). Attraverso l’innovazione, poi, è possibile implementare le cure a domicilio, basti pensare alla telemedicina. In questo modo, si potrebbe ridurre anche l’accesso presso i pronto soccorso dei nostri ospedali: i ps infatti sono luoghi dove recarsi nei casi di emergenza, invece troppo spesso si registrano accessi inappropriati. E’ opportuno quindi un cambio di paradigma, per affrontare al meglio le sfide del futuro, puntando anche sulla prevenzione (che permette diagnosi precoce e tempestiva), ricerca e innovazione”.

