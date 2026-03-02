Crisi in Iran, IPC “Stiamo valutando l’impatto sulle Paralimpiadi”

MILANO (ITALPRESS) – Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina sono alle porte e il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) “sta monitorando attentamente la situazione degli attacchi missilistici in Medio Oriente e continua a raccogliere, verificare e valutare le informazioni disponibili per determinare l’impatto sui Giochi e sull’intero Movimento Paralimpico”. È quanto si legge in una nota diffusa dall’Ipc a pochi giorni dalla cerimonia d’apertura.

“Stiamo valutando l’impatto sulle operazioni dei Giochi, in particolare sui viaggi, mantenendo al contempo un focus chiaro sull’obiettivo di offrire i migliori Giochi Paralimpici Invernali e garantire che l’evento continui a fungere da piattaforma per promuovere l’inclusione sociale degli 1,3 miliardi di persone con disabilità nel mondo”. Dall’Ipc fanno sapere di essere “in stretto contatto con tutte le delegazioni che partecipano ai Giochi, così come con gli altri stakeholder. Molte squadre si trovano già in Europa per allenamenti o ritiri, ma la chiusura dello spazio aereo in Medio Oriente sta influenzando l’arrivo di alcuni stakeholder“.

“Preferiamo non commentare al momento lo stato delle singole delegazioni o parti interessate, ma possiamo assicurare che stiamo lavorando con impegno insieme a Milano Cortina 2026 per trovare soluzioni per coloro che sono coinvolti – si legge ancora nella nota – I Giochi Paralimpici rappresentano l’evento di punta del movimento e la nostra massima priorità è che i Paralimpici siano al centro della scena mentre realizziamo Giochi sicuri, protetti e spettacolari nelle straordinarie sedi italiane”.

