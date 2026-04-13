Home Video News esteri Crisi energetica, von der Leyen “Misure tempestive per i più vulnerabili”
Crisi energetica, von der Leyen “Misure tempestive per i più vulnerabili”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Già questa settimana consulteremo i Paesi membri su norme più flessibili in materia di aiuti di Stato". Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, incontrando i giornalisti a Bruxelles sull'impatto energetico della crisi in Medio Oriente. sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)