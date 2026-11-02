Crippa si gode podio Maratona New York “È andata molto bene”

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) - "E' andata molto bene. Era la mia prima grande maratona e il secondo posto in una gara così prestigiosa non è da tutti i giorni, sono molto soddisfatto del mio traguardo". Yeman Crippa, ospite del Console Generale Giuseppe Pastorelli a New York, torna sullo splendido piazzamento ottenuto nella maratona disputata nella Grande Mela. "Il momento più difficile è stato sicuramente tra il 20° e il 25° chilometro, quando le gambe iniziavano un po' a imballarsi - racconta all'Italpress - Però dopo ho tenuto botta e ho ritrovato le energie". Intanto è già in tasca il biglietto per LA2028: "Ma per arrivare davanti bisogna lavorare tanto". xo9/glb/mca3 (riprese video e intervista di Stefano Vaccara)