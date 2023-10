Crimi (Istituto Cassarà Palermo) “Educare i ragazzi a stile vita sano”

PALERMO (ITALPRESS) - “La parte che deve fare la scuola è quella di educare i ragazzi al corretto stile di vita, quindi a una vita sana, fatta di attività sportiva, fatta di rifiuto per esempio del fumo, dell'alcol, di una corretta alimentazione che con alcuni correttivi può veramente prevenire delle malattie”. Così Daniela Crimi, preside del liceo linguistico Ninni Cassarà, in occasione dell’incontro a Palermo tra oncologi, epidemiologi, vertici dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana, istituzioni scolastiche, medici di medicina generale, per parlare al mondo della Scuola del tema della prevenzione in oncologia. col/mgg/gsl (fonte video: ufficio stampa convegno)