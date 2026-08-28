Cresciuti i flussi turistici in Italia grazie alle Olimpiadi di Milano-Cortina e al Giubileo

ROMA (ITALPRESS) – A febbraio il numero dei viaggiatori internazionali che hanno pernottato in Italia è cresciuto dell’11,1 per cento rispetto allo stesso mese del 2025, mentre le notti sono aumentate del 6,4%. L’incremento risulta ancora più marcato per la spesa, cresciuta del 15,2% a 2,9 miliardi. E’ quanto emerge dai dati di un’analisi della Banca d’Italia, secondo cui a tale dinamica hanno contribuito i circa 250 mila viaggiatori, tutti pernottanti, “delle Olimpiadi”, che hanno effettuato spese per 394 milioni; tale ammontare è il 13,8% della spesa effettuata da viaggiatori pernottanti ed è superiore al complessivo aumento delle entrate turistiche rispetto a febbraio 2025 (376 milioni). I viaggiatori “delle Olimpiadi” presentano indicatori di spesa più che doppi rispetto agli altri viaggiatori pernottanti: la spesa media pro capite è 1.583 euro, quella giornaliera 308 euro. La durata media del soggiorno risulta, invece, leggermente inferiore: 5,1 notti, rispetto alle 5,7 notti degli altri viaggiatori.

Oltre il 50% dei viaggiatori “delle Olimpiadi” proviene da soli cinque paesi (Germania, Stati Uniti, Svizzera, Paesi Bassi e Francia). La Lombardia ha assorbito la quota largamente prevalente dei flussi legati alle Olimpiadi, con il 71,4% dei viaggiatori, quasi i due terzi delle notti e una spesa pari al 61,6% del totale. La seconda regione è il Veneto in termini di spesa e di numero di notti, il Trentino-Alto Adige per numero di viaggiatori. L’analisi di Bakitalia è stata poi estese anche ai viaggiatori del Giubileo. Dai dati emerge come nel 2025 quasi 1,4 milioni di viaggiatori, tutti pernottanti, hanno visitato l’Italia con lo scopo di partecipare al Giubileo, il 2,2% del totale dei viaggiatori pernottanti (oltre 61 milioni).

Circa 2,2 milioni di altri viaggiatori che hanno partecipato a iniziative giubilari sarebbero invece venuti in Italia anche in assenza del Giubileo. L’insieme di tali viaggiatori e dei “viaggiatori del Giubileo” rappresenta il 5,8% del totale dei viaggiatori pernottanti che hanno visitato l’Italia nel 2025.

A tale aggregato fa capo una spesa di 4,0 miliardi, pari al 7,4% della spesa totale e componente prevalente nel determinare l’incremento della spesa turistica complessiva registrato rispetto al 2024. Si rileva una relazione positiva tra numero di “viaggiatori del Giubileo” e dimensione tipica dei flussi turistici per paese di provenienza, confermata anche dalla relazione positiva con il numero di cattolici presenti in tali paesi; una relazione più debole si rileva con la quota di cattolici sul totale della popolazione.

Guardando ai primi cinque paesi per numero di “viaggiatori del Giubileo”, sono quattro quelli che appaiono anche nelle prime cinque posizioni per numero complessivo di viaggiatori pernottanti. Stati Uniti e Spagna esprimono la quota maggiore (rispettivamente, 17,1 e 11,0%), seguiti dalla Polonia con l’8,1%. Nel 2025, nel Lazio si è registrato un aumento del 23% dei viaggiatori pernottanti e del 19,2% della spesa (per le altre regioni, rispettivamente, 6,2 e 2,1%).

Tale andamento è stato in larga parte determinato dai “viaggiatori del Giubileo” e da coloro che hanno partecipato alle relative iniziative, pur non avendo il Giubileo come ragione principale del viaggio in Italia.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).