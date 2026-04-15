Cresce la preoccupazione globale per il blocco di Hormuz da parte degli USA

Sta crescendo la preoccupazione a livello mondiale, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato il blocco dello Stretto di Hormuz. Regno Unito e Francia hanno invitato alla moderazione e a impegnarsi per ripristinare la libera navigazione, mentre la Spagna ha condannato la mossa definendola "insensata". Le organizzazioni internazionali sollecitano un allentamento delle tensioni, avvertendo che ulteriori restrizioni rischiano di aggravare la crisi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca1 (Fonte video: Xinhua)