Cina, a Guizhou velivolo elettrico completa esercitazione notturna antincendio

Un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticali (eVTOL), appartenente alla categoria delle tonnellate e sviluppato dall'azienda cinese Autoflight, ha recentemente completato un'esercitazione notturna per emergenze antincendio nelle aree montuose della provincia cinese del Guizhou. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)