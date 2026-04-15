Home Video News esteri Cina, corsie spartitraffico robotizzate per ridurre il traffico
Cina, corsie spartitraffico robotizzate per ridurre il traffico
Per far defluire il traffico più agevolmente, soprattutto nelle ore di punta e nelle aree vicino alle scuole, nella città cinese di Hangzhou sono state introdotte corsie spartitraffico robotizzate. Un sistema intelligente per gestire la congestione della circolazione, capace di riconfigurare le corsie - quando necessario - in soli a 40 secondi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca1 (Fonte video: Xinhua)