Cresce la passione per il caffè: record di acquisti nel 2025

ROMA (ITALPRESS) - Il caffè si conferma il rito quotidiano più amato dagli italiani. Nel 2025, oltre 22 milioni e 600 mila famiglie hanno acquistato almeno una confezione di caffè, raggiungendo l’86% delle famiglie italiane, un record per l’ultimo triennio. A dirlo è lo shopper panel di YouGov Shopper, che fotografa un settore in piena salute in occasione della Giornata internazionale del caffè. La spesa media per famiglia è cresciuta in modo costante, passando da 59 euro nel 2021 a oltre 81 euro nel 2025, segno che la passione per la tazzina resiste anche all’aumento dei prezzi. Il caffè resta soprattutto una passione per i più maturi: tra gli over 55 il consumo supera il 90%, mentre tra i giovani under 34 scende al 76%. Ma il mercato si rinnova: capsule e cialde continuano a crescere e oggi quasi un italiano su due possiede una macchina per il caffè in capsule. Cresce anche il consumo fuori casa, che raggiunge l’82% degli italiani: l’espresso resta la scelta preferita, seguito da cappuccino e macchiato. mgg/azn