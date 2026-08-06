Mit, dal Consiglio Lavori pubblici ok alla progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto

ROMA (ITALPRESS) – L‘assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, convocata per esaminare e discutere del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ha dato il via libera all’unanimità alla successiva fase della progettazione esecutiva. Così una nota del MIT.

SCHIFANI “AVANTI CON INFRASTRUTTURA STRATEGICA PER SICILIA E PAESE”

“Il via libera del Consiglio superiore dei Lavori pubblici segna un altro passo avanti verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Esprimo il mio sincero apprezzamento al governo Meloni e al suo ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per la determinazione con cui stanno portando avanti un’opera strategica per la mobilità della Sicilia e dell’intero Paese. La Regione è pienamente impegnata a sostenerne la realizzazione, avendo destinato 1,3 miliardi di euro dei Fondi per lo sviluppo e la coesione al Ponte. Il mio governo considera quest’opera una leva decisiva per la crescita dell’intero Mezzogiorno e continuerà a essere al fianco di tutte le istituzioni impegnate a trasformare in realtà quella che è stata una delle grandi intuizioni e dei sogni di Silvio Berlusconi”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

– foto IPA Agency –

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