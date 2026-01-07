Crans Montana, il padre di Chiara Costanzo a Valditara “Abbiamo sete di verità”

MILANO (ITALPRESS) - "Ricordiamoci di fare rivivere Chiara come gli altri giovani in un mondo pieno, perché Chiara aveva voglia di vita ed è stata costretta troppo presto a rinunciare ai suoi sogni, ma nessun ragazzo deve farlo. L'Italia ha dimostrato umanità e sensibilità veramente notevoli, però adesso è ora di dimostrare professionalità ed efficienza e scoperchiare tutto quello che c'è. Noi siamo stati abbracciati da tutta Italia, abbiamo tutti sete di verità e che queste cose non succedano mai più". Lo ha detto Andrea Costanzo, il padre di Chiara Costanzo, la 16enne che ha perso la vita nella strage di Crans-Montana, parlando con il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara all'ingresso della basilica di Santa Maria delle Grazie, prima della celebrazione del funerale della figlia.