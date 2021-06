LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno annunciato che per la quarta volta questa settimana non sono stati registrati nuovi casi di COVID-19. Nessun nuovo caso è stato registrato domenica, martedì, giovedì e oggi.

Il vice primo ministro e ministro della sanità Chris Fearne ha aggiunto che entro domani l’80% degli adulti avrà ricevuto almeno una dose di vaccino. Finora sono state somministrate 621.674 dosi del vaccino anti-Covid-19, con 282.709 persone completamente vaccinate.

Con 3 nuovi pazienti guariti, il numero totale di casi attivi è sceso a 29. Le autorità sanitarie hanno aggiunto che nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi. Dall’inizio della pandemia, Malta ha avuto 30.588 casi di Covid-19, di cui 30.139 sono guariti dal virus. Ma finora, la pandemia ha causato 420 vittime.

Intanto, l’aeroporto internazionale di Malta ha invitato per una volta le autorità sanitarie a digitalizzare il processo di verifica dei documenti anti-Covid per evitare le scene caotiche viste nelle ultime 24 ore nella sala arrivi. I passeggeri erano visibilmente esausti, stipati in piccoli spazi dove era impossibile mantenere il distanziamento sociale. Descrivendo la situazione come “inaccettabile”, l’aeroporto internazionale di Malta ha dichiarato di “deplorare profondamente il disagio e l’ansia subiti dagli ospiti stranieri che sono stati raggiunti prima dell’inizio del loro soggiorno a Malta”.

Inoltre, l’aeroporto internazionale di Malta ha fatto appello al bisogno di una legislazione più efficiente per imporre l’uso di dichiarazioni e certificati sanitari digitali da parte dei viaggiatori per facilitare i processi di screening sanitario.

(ITALPRESS).