Covid, predire le varianti è fondamentale per difendersi

ROMA (ITALPRESS) - Si chiama ConvMut, abbreviazione di “Convergent Mutations”, ed è un software basato sul fenomeno biologico dell’evoluzione convergente, pensato per predire varianti di SARS-CoV-2 alle quali adattare i nuovi vaccini e gli anticorpi monoclonali. Il software - sviluppato da ricercatori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, del Politecnico di Milano e dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma – consentirà di avere vaccini ancora più efficaci. sat/gtr/col