LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro maltese Michael Farrugia è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato confermato positivo al coronavirus. Ha deciso di sottoporsi a ulteriori accertamenti medici, anche se le sue condizioni sono stabili. Il ministro per la Terza età, medico di professione, era in quarantena. Ha ricevuto la sua prima dose di vaccinazione lo scorso gennaio.

Malta sta registrando una crescita nei casi di Covid-19. Oggi, le autorità sanitarie locali hanno confermato 217 nuovi casi, portando il totale dei casi attivi a 2.177.

Intanto, il presidente dell’associazione medica maltese Martin Balzan ha annunciato l’apertura di un nuovo reparto presso l’Ospedale Mater Dei a causa dell’aumento dei contagi. Altri 18 pazienti stanno ricuperando in un altro reparto.

La maggior parte dei nuovi casi sono di stranieri arrivati a Malta per studiare la lingua inglese. Nel frattempo, il ministro del Turismo Clayton Bartolo ha dichiarato che il settore turistico non sarà colpito gravemente dopo che il paese è stato incluso nella lista rossa dal centro europeo per il controllo delle malattie.

