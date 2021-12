CATANZARO (ITALPRESS) – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1475994 (+4.970). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 95450 (+323) rispetto a ieri. E’ quanto risulta dai dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 556 (25 in reparto, 6 in terapia intensiva, 525 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11923 (11756 guariti, 167 deceduti). Cosenza: Casi attivi 2140 (79 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2055 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 28200 (27516 guariti, 684 deceduti). Crotone: Casi attivi 204 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 9006 (8885 guariti, 121 deceduti). Reggio Calabria: Casi attivi 2198 (52 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2141 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 31934 (31510 guariti, 424 deceduti).

(ITALPRESS).