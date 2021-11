CATANZARO (ITALPRESS) – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1340067 (+4.470). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 89008 (+143) rispetto a ieri. Si registra un decesso che porta il totale a 1.458. I ricoverati in ospedale sono 110; nove quelli in terapia intensiva.

(ITALPRESS).