CATANZARO (ITALPRESS) – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.103.686 (+1.826). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 79.345 (+117) rispetto a ieri. I nuovi guariti sono 179. Restano 13 i ricoverati in terapia intensiva; mentre salgono di due unità quelli ricoverati in reparto (178). Quattro nuovi decessi che portano il totale dall’inizio della pandemia a 1.337.

