NAPOLI (ITALPRESS) – “Vi annuncio che per quello che ci riguarda manterremo in Campania l’obbligo della mascherina”. Lo ha detto il Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. “A tutt’oggi abbiamo 1100 positivi, 100% asintomatici, quindi non abbiamo ricoveri in terapia intensiva negli ospedali. Ma se la situazione si trascina nel tempo può determinare anche i ricoveri – spiega il governatore -. Quindi io credo che manterremo l’obbligo della mascherina all’esterno anche perchè voi sapete che a volte si determinano i meccanismi imitativi: se si decide che è facoltativo tenere la mascherina, alla fine ci saranno soprattutto ragazzi che saranno imbarazzati a camminare con la mascherina quando magari la gran parte dei loro colleghi non la indossa. E’ uno dei motivi per cui manterremo l’obbligo, poi è evidente che se vai a mare, se stai a casa o al ristorante te la togli. Ma in generale – conclude De Luca – si manterrà l’obbligo all’esterno”.

(ITALPRESS).