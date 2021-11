NAPOLI (ITALPRESS) – “Oggi in Campania ci sono 869 positivi. Grazie a Dio, siccome la grande maggioranza è vaccinata, non ci sono ricadute preoccupanti. Ma dobbiamo sapere che se cresce ancora la percentuale di positivi, soprattutto non vaccinati, avremo gli ospedali di nuovo ingolfati di pazienti Covid”. Lo dice il presidente della Campania Vincenzo De Luca in apertura del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. “Martedì – annuncia il governatore – avremo una riunione con i direttori generali di aziende e Asl per fare il punto sui posti letto. Cominciamo ad avere il problema che era prevedibile: più aumentano i ricoveri Covid più diminuiscono le prestazioni per i pazienti affetti da altre patologie. E’ inevitabile se non completiamo la campagna di vaccinazione” afferma De Luca che parla di “quarta ondata pienamente in corso” e ne spiega i motivi: “Pesano le le centinaia di migliaia di mancate vaccinazioni. Pesano, in alcune zone come Friuli, città di Trieste e Veneto le manifestazioni irresponsabili dei no vax. E pesa il progressivo abbassamento della capacità di protezione anche delle persone che si sono vaccinate. E’ evidente che la tutela rispetto al contagio Covid diminuisce” spiega il Presidente della Campania che parla di errore di comunicazione compiuto un anno fa: “Si è data l’idea che una volta fatto il vaccino il problema era risolto. Bisognava spiegare diversamente la situazione del vaccino equiparandola a quello antinfluenzale: devi fare il richiamo per aumentare capacità di protezione degli anticorpi. Più passa il tempo più la capacità di protezione diminuisce” chiosa De Luca che sulle terze dosi ribadisce: “Andiamo avanti, le nostre priorità sono sempre personale socio sanitario e mondo della scuola”. L’obiettivo è evitare una nuova chiusura degli istituti: “Penso che ci riusciremo, a patto che completeremo la campagna di vaccinazione. Nei prossimi giorni partirà una campagna straordinaria per il personale docenti, sono convinto che avremo anche stavolta una prova straordinaria”.

