NAPOLI (ITALPRESS) – “Bene la situazione Covid in Campania, abbiamo una buona tenuta: invito i nostri concittadini a essere prudenti e indossare la mascherina al di là delle ordinanze nazionali o regionali”. Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio con la diretta Facebook. Il governatore annuncia che la nuova app, Campania in Salute, promossa dalla Regione è stata già scaricata da 18mila persone. “Nel frattempo – spiega il governatore – è stata completata la Conferenza di servizi per il nuovo ospedale Santobono a Napoli: sono 300 milioni di euro che investe la Regione per fare un grande, moderno ospedale all’avanguardia in Europa. Ad aprile-maggio avremo il progetto esecutivo del nuovo ospedale Ruggi di Aragona a Salerno, all’Ospedale del Mare abbiamo completato un pannello fotovoltaico di 3700 metri quadri che consentirà un risparmio di 270-300 mila euro l’anno di bolletta elettrica”.

“E’ stato avviato – prosegue ancora De Luca – un lavoro di collaborazione tra l’ospedale Pascale di Napoli e Sant’Agata dei Goti a Benevento, lavoriamo per lanciare un’iniziativa per i malati di diabete che deve essere all’avanguardia in Italia. Chiuderemo entro aprile la proposta definitiva per cliniche e laboratori privati” dice il Presidente della Campania che però avverte: “Se c’è qualche laboratorio che dice di aver esaurito il tetto di spesa il 10 del mese, gli mandiamo i carabinieri. Affrontiamo i problemi in maniera equilibrata, ma non accettiamo ricatti da parte di nessuno”.

(ITALPRESS).

