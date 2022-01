LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – A partire dalla prima settimana di febbraio, Malta allenterà la maggior parte delle restrizioni anti-Covid. Lo ha confermato oggi il primo ministro maltese Robert Abela: “Dopo che un gran numero di persone ha ricevuto i vaccini anti-Covid, dalla prima settimana di febbraio il governo sarà in grado di iniziare a rimuovere ulteriori restrizioni”. Abela ha aggiunto che queste decisioni non sono motivate dal populismo, e ha sottolineato che i vaccini sono la soluzione alla pandemia.

Nei prossimi giorni, le autorità sanitarie annunceranno un programma dettagliato delle restrizioni che verranno rimosse. A causa dell’impatto dannoso su attività commerciali e operazioni, le restrizioni anti-Covid annunciate dal governo maltese lo scorso dicembre sono state prese di mira da vari settori, in particolare quelli dell’ospitalità, della ristorazione e dell’aviazione.

Nel frattempo, le autorità sanitarie locali hanno confermato che nelle ultime 24 ore, la pandemia ha causato altre sette vittime. Quattro donne di 74, 81, 86 e 89 anni e tre uomini, due di 86 anni e un altro di 89 anni, sono le ultime vittime. Il numero totale di decessi dall’inizio della pandemia ha raggiunto 532. Attualmente sono in cura 93 persone per il Covid all’ospedale Mater Dei; sei sono in terapia intensiva.

Nel bollettino medico di domenica, le autorità sanitarie locali hanno affermato che sono stati riscontrati 273 nuovi casi. Con 1.431 guariti, il numero dei casi attivi è di 5.671.

Le autorità sanitarie hanno anche confermato che ad oggi sono state somministrate 1.193.682 dosi di vaccino, di cui 321.351 sono dosi di richiamo.

(ITALPRESS).

